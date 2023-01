Virtual Care : EmergingTech Ventures investit dans Docline, cofondée par un MRE

EmergingTech Ventures a annoncé, ce lundi, qu’elle est devenue «Lead Investor» dans la société Docline, une entreprise marocco-espagnole de santé numérique. Celle-ci propose des solutions de télémédecine aux professionnels de santé, aux hôpitaux, aux assureurs, aux laboratoires pharmaceutiques et aux entreprises (Corporates), indique-t-on dans un communiqué de presse.

L’investissement s’inscrit «dans le contexte de la réforme globale du système national de santé et afin d’accompagner le chantier royal de la généralisation de la protection sociale et la digitalisation des services de santé», le «Virtual Care» devenant «un enjeu stratégique», poursuit le communiqué. Celui-ci rappelle que la mission de Docline est de «rendre les soins de santé plus accessibles grâce à la technologie, pour tout le monde, à tout moment et en tout lieu».

Docline permet de regrouper en une seule plateforme une technologie pour la digitalisation des services de soins grâce à une suite complète de plus de 15 fonctionnalités. La plateforme permet également des prestations de soins grâce à un réseau de médecins disponible (plus de 5 000 médecins digitaux actifs avec plus de 100 000 consultations/mois) ainsi qu’un réseau de 23 000 pharmacies en Espagne et bientôt dans d’autres marchés cibles comme le Maroc.

«Nous avons gagné la confiance de nos clients et de nos investisseurs en offrant la solution à deux des problèmes les plus importants du secteur de la santé notamment dans les pays émergents : le manque de médecins et leur concentration autour des centres urbains ainsi que la croissance continue des coûts de santé et l’élargissement croissante de la couverture santé universelle dans ces marchés», déclare Omar Najid, co-fondateur de Docline et entrepreneur marocain en Espagne, cité par le communiqué.

«Nous sommes heureux d’accompagner, Omar Najid, un talent issu de la diaspora et de la communauté MRE, dans le développement de Docline notamment dans les marchés du Maroc et d’Afrique et d’apporter des solutions à forte valeur ajoutée, pour résoudre durablement des problématiques majeures pour notre région», confie pour sa part Meriem Zairi, Managing Partner chez EmergingTech Ventures.