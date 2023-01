Brahim Ghali accuse l'Espagne d’avoir «trahi les Sahraouis»

La télévision espagnole publique RTVE a offert, ce weekend, une première tribune à Brahim Ghali après sa réélection à la tête du Front Polisario. Une occasion qu’il a saisie pour décocher des flèches en direction de l’Espagne.

Il a ainsi accusé le royaume ibérique d’avoir «trahi le peuple sahraoui» après son soutien au plan d’autonomie du Sahara occidental proposé par le Maroc en 2007. Brahim Ghali a déclaré, lors de l’interview, que ce que le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez avait fait, «équivaut à une deuxième trahison historique du peuple sahraoui en moins de 50 ans».

Le secrétaire général du mouvement séparatiste a ajouté que «la position de l'Espagne doit être conforme au droit international et aux responsabilités historique, morale et juridique de l'Etat espagnol envers la cause du peuple sahraoui». Ghali a avancé que les milices du Polisario «causent de grandes pertes parmi les forces marocaines», accusant le Maroc de «couvrir cela». «Je pense que l'État marocain essaie de couvrir la réalité au niveau officiel. Mais il faut aller vers les familles des victimes, il y a beaucoup de victimes (parmi l'armée marocaine)», a-t-il affirmé sans donner de détails.

Il a également accusé le royaume de manque «de volonté politique pour parvenir à une solution juste et définitive qui respecte le droit international». «Le Front Polisario et tous ses combattants n'ont jamais fermé la porte aux négociations et à une solution politique et pacifique au conflit», a-t-il encore avancé.