La librairie des Colonnes rouvre ses portes à Tanger

La Librairie des Colonnes à Tanger a rouvert ses portes récemment, avec un programme culturel qui s'appuie sur quatre piliers, à savoir les cultures, les rencontres, les arts et la littérature. Fondée en 1949 par la famille Gerofi au boulevard Pasteur à Tanger, la Librairie était un comptoir de vente des éditions Gallimard. Des écrivains de renom comme Samuel Beckett, Jean Genet, Truman Capote, Tennessee Williams et Jack Kerouac fréquentaient le lieu et y trouvaient les moyens de vivre.

«Nous ouvrons à nouveau la porte de la librairie et allons la faire vivre tout au long de l’année autour de rencontres, de publications, de créations, d'événements avec des auteurs et artistes qui, nous espérons, génèrerons l’intérêt d’une communauté fidèle et large», a indiqué l'administration de la Librairie dans un communiqué.

La librairie Des Colonnes aspire à faire se rencontrer ses amis et faire revivre le boulevard Pasteur, cette grande famille des esprits ouverts et curieux de Tanger et du monde entier. «Nous voulons être les piliers mobiles de cette entreprise familiale à taille humaine. Nous ferons tout pour préserver l’âme de la Librairie des Colonnes, l’exigence et l’ouverture qui caractérisent sa ligne éditoriale, et nous défendrons le programme et la vision forgés par la famille Gerofi, par Rachel Muyal jusqu’à sa disparition, par Pierre Berger et Simon-Pierre Hamelin, et enfin la famille de Fadel Iraki, qui nous ont fait confiance», ont souligné les propriétaires de la Librairie, cités dans le communiqué.

Les quatre propriétaires de la Librairie sont des personnalités du monde de l'édition et de la culture au Maroc, en France et entre les deux continents méditerranéens. Il s'agit d'Alexandre Sap, le fondateur du réseau de comptoirs culturels Rupture Arts & Books, Alexis Zavialoff, le fondateur de Motto Distribution et des librairies Motto Books, Khalid Tamer, le propriétaire du mythique Lavoir Moderne Parisien et fondateur de l’organisation Capitales africaines de la culture, et Mathias Ohrel, le fondateur de m-O, cabinet de conseil en recrutement pour les Industries créatives et culturelles.

Menacée de disparition, la Librairie des Colonnes a été rachetée en 2010 par Pierre Bergé qui la rénove. Après sa disparition, elle a été acquise par Fadel Iraki, homme d'affaires et des médias et collectionneur d'art, en février 2019 avant que sa ffamille ne passe le relais aux quatre associés, après son décès.