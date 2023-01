Tanger : Cinéma Alcazar accueille la projection en avant-première du film «Morjana»

L'association Tanjaflam a annoncé la projection en avant-première du film «Morjana» du réalisateur Jamal Souissi, le 28 janvier au Cinéma Alcazar de Tanger. L'association a précisé, dans un communiqué, qu'elle organise la projection en avant-première du film, qui a obtenu le prix du meilleur film arabe à la 27ème édition du festival de l'Alexandrie, se déroulera en présence de son réalisateur. Le long-métrage est également programmé au Cinéma Alcazar à partir du 1er février.

La projection de ce film vise à consacrer la présence culturelle distinguée de la ville du Détroit et à mettre en avant la riche histoire cinématographique de la ville, a fait savoir l'association, qui assurer l'organisation d'événements cinématographiques au cinéma historique Alcazar, en partenariat avec la société civile.

Le film relate l'histoire de «Morjana», interprétée par Hanaa Bouab, qui s’est donnée corps, cœur et âme pour réaliser son rêve. Elle y arrive au début en montant son opéra et les répétitions qui vont bon train. Le jour du spectacle est arrivé. Mais, un incident survenu sur scène a gâché la fête. Elle mène son combat contre le regard de la société et ses traditions, parvient à surmonter ses problèmes et réalise son rêve. L’espoir, la vie, l’art, la persévérance sont les lettres de noblesse du film.

Il est à noter que le Cinéma Alcazar, situé dans l'ancienne médina de Tanger, a rouvert ses portes en mars 2022, après des travaux de réhabilitation et de valorisation, d'une enveloppe budgétaire de 8 millions de dirhams, qui ont permis à ce joyau artistique de retrouver sa splendeur et son lustre d'antan. Le cinéma, inauguré au début du XXe siècle, est l'une des 3 premières salles de cinéma de Tanger, aux côtés de celles de Vox et Capitol, considérées comme des écoles de cinéma.