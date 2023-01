Maroc-Italie : Partenariat entre Dakhla et Vibo Valentia pour intensifier la coopération

Un accord-cadre de partenariat entre la commune de Dakhla, la commune de Vibo Valentia et la Fondation Calabria Roma Europa a été signé, samedi, dans le but d’intensifier la coopération entre l’Italie et le Maroc dans les domaines économique, culturel, touristique et sportif. Cet accord, qui intervient suite au jumelage signé, le 14 mars 2022 en Italie, entre Dakhla et Vibo Valentia, a été paraphé par le président du Conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormatallah, la maire de Vibo Valentia, Maria Limardo et le président de la Fondation Calabria Roma Europa, Dominico Naccari.

Selon les trois parties, cet accord ouvre des perspectives prometteuses pour la consolidation des échanges entre les acteurs touristiques, culturels, scolaires, universitaires, sociaux et économiques, publics et/ou privés, des deux pays. Ces échanges, selon l’accord signé, peuvent prendre la forme de rencontres périodiques, d’échanges d’expériences et de bonnes pratiques dans les domaines d’intérêt commun entre les élus et les représentants des deux collectivités, ainsi que le soutien aux échanges initiés par les différents acteurs du présent accord (universités, associations, acteurs économiques et associations culturelles, etc.)

Cet accord, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la dynamique de la coopération internationale et décentralisée, vise à faire connaître la ville de Dakhla, mettre en valeur ses potentialités et ses programmes de développement, et accorder une visibilité internationale à la région en général.

Plus tôt dans la journée, la délégation italienne a été reçue par le Wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Lamine Benomar, pour examiner les possibilités d'investissement dans la région. Ils ont également suivi des expositions et effectué des visites de terrain pour s’informer de près des potentialités de la région et des infrastructures dont elle dispose dans divers secteurs socio-économiques, ainsi que les efforts déployés pour assurer un développement socio-économique durable dans la région de Dakhla.