Gabon : Six coureurs défendent les couleurs du Maroc à la «Tropicale Amissa Bongo»

Six coureurs marocains prennent part à la 16e édition du Tour cycliste du Gabon (Tropicale Amissa Bongo), prévue du 23 au 29 janvier (catégorie UCI 2.1). Il s'agit d'Achraf Ed-Doghmi, Adil El Arbaoui, Hussein Sabbahi, Hassan Saber, Youssef Bdadou et Chakir Baballah, encadrés par l'ancien champion cycliste, l'entraîneur national Abdelati Saadoune, indique un communiqué de la Fédération royale marocaine de cyclisme (FRMC).

Après deux ans d'interruption en raison de la pandémie du Covid-19, le plateau sera composé de 5 équipes professionnelles UCI et de 10 sélections nationales africaines, comme le veut la tradition de l’épreuve gabonaise depuis sa création en 2006, ce qui permettra aux grandes nations du cyclisme africain de se mesurer aux meilleurs professionnels venus des quatre coins de la planète. Outre le Maroc et le Gabon (pays organisateur), huit autres équipes nationales africaines seront également présentes lors de cette édition, en l'occurrence le Bénin, l’Algérie, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Érythrée, le Rwanda et Maurice, précise la même source.

Les coureurs de Total Énergies seront présents pour la 14e année consécutive, alors que quatre autres équipes professionnelles découvriront les routes gabonaises, à savoir: les Belges de Bingoal, les Espagnols de Burgos, les Américains de EF Education (l’équipe développement de la structure World Tour) et les Turcs de Beykoz avec comme leader l’Erythréen Natnael Berhane, le premier Africain vainqueur de la Tropicale en 2014.

A noter que depuis sa création en 2006, le Maroc a toujours brillé à la Tropicale Amissa Bongo en remportant des étapes (Adil Jelloul et Tarik Chaoufi), des maillots, classement par équipes, tandis que Adil Jelloul, avait été sacré deux fois meilleur coureur africain du Tour du Gabon, en occupant la troisième place du classement général lors des éditions 2011 et 2012.