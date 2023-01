Coran brûlé à Stockholm : La Suède déplore un «acte profondément irrespectueux»

Le premier ministre suédois a déploré, dimanche, un «acte profondément irrespectueux» au lendemain de l'autodafé du Coran lors d'une manifestation à Stockholm. Ulf Kristersson a exprimé, dans un tweet, sa «sympathie» aux musulmans après plusieurs protestations dans le monde.

«La liberté d'expression est une part fondamentale de la démocratie. Mais ce qui est légal n'est pas nécessairement approprié», a déclaré le dirigeant conservateur Ulf Kristersson, dans un message publié dans la nuit. «Brûler des livres qui sont saints pour beaucoup est un acte profondément irrespectueux. Je veux exprimer ma sympathie à tous les musulmans qui ont été offensés par ce qui s'est passé à Stockholm» samedi, a affirmé le chef du gouvernement.

Freedom of expression is a fundamental part of democracy. But what is legal is not necessarily appropriate. Burning books that are holy to many is a deeply disrespectful act. I want to express my sympathy for all Muslims who are offended by what has happened in Stockholm today.