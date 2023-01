Diaspo #272 : Rachid Fennich, dirigeant de club de football aux Etats-Unis

En 2021, Rachid Fennich a réalisé son rève de fonder un club de football aux Etats-Unis. Aujourd’hui, ce Marocain travaille pour conclure des partenariats avec des clubs marocains, et recruter des joueurs du royaume afin de cultiver leurs talents dans le pays de l’Oncle Sam.

Né en 1981, il est issu d’une ancienne famille de la ville de Salé, qui a joué un rôle de premier plan dans la République de Salé (1627-1668), en plus de jouer un rôle politique dans le royaume chérifien pendant de nombreuses décennies.

Rachid Fennich a poursuivi ses études à Rabat. Après avoir obtenu son baccalauréat, il a intégré l'Université Mohammed V pour une License en sociologie, qu’il a obtenue en 2008. Parallèlement à ses études universitaires, il envisageait d'émigrer en Allemagne et a étudié, pour cela, la langue allemande pendant environ neuf mois. Toutefois, le destin lui avait réservé un autre chemin. Car, parallèlement à ses études, Rachid Fennich était un footballeur agueri. Il a défendu les couleurs de l’Association sportive (AS) de Salé ainsi que ceux de l’Association sportive des FAR. Il a également eu une courte expérience aux côtés de l'équipe nationale des jeunes.

Du travail associatif aux États-Unis

En avril 2009, il plie finalement bagage pour les États-Unis après avoir vu son dossier accepté pour poursuivre ses études universitaires. Il s'installe donc à Charlotte, en Caroline du Nord.

«Pendant mes études à l'université, j'étais membre de l'Association marocaine des ateliers sociaux. Nous recevions des étudiants des États-Unis d'Amérique qui voulaient apprendre la langue arabe. Certains d'entre eux restaient avec moi à la maison pendant des mois, ce qui m'a permis de maîtriser la langue anglaise», confie-t-il à Yabiladi.

Au bout de trois ans, il obtient un diplôme en biologie, mais décide de changer de cap et d'exercer plusieurs métiers pour subvenir à ses besoins. Le Marocain aspirait à créer une société privée. Un objectif qu’il réalise en fondant une société spécialisée dans le transport opérant sur tout le territoire américain.

Son amour pour le travail associatif ne le quittant pas malgré ses nombreuses préoccupations, il fonde fin 2017, avec quelques-unes de ses connaissances de la diaspora marocaine, une association qui «enseigne la langue arabe aux enfants des migrants et qui a également réalisé de nombreuses activités culturelles». En 2020, cette ONG a été choisie comme la meilleure association de la ville en l'honneur de ses efforts. Le maire de la ville a également remis le prix du meilleur bénévole à Rashid Fennich.

Cependant, après avoir fait beaucoup d'efforts pour combiner la gestion de l'entreprise avec le travail associatif, le Marocain décide d'abandonner l'association.

Fonder une équipe de football

Il renoue ainsi avec une autre activité qui lui tient à cœur. Dans ce sens, en 2021, Rachid Fennich obtient de l'American Football Association, deux diplômes, dont celui d’entraîneur. La même année, il décide de créer un club de football, baptisé «Charlotte United». «L'équipe joue en quatrième division et évolue doucement. Elle se compose principalement d'étudiants», explique-t-il.

«Ici, le football est considéré comme un business, donc pour continuer à progresser, nous devons chercher des sponsors et c'est ce à quoi nous nous attelons. L'équipe est composée de joueurs de différentes nationalités. Après les auditions, celui qui a du talent est convoqué.» Rachid Fennich

Père de deux enfants, il explique que le club est supervisé par des entraîneurs mexicains. «Le football aux États-Unis n'est pas le sport le plus populaire car les Américains s'intéressent davantage au football américain, au rugby et au basket-ball», rappelle-t-il.

Rachid Fennich nous déclare que son club prévoit «d'établir des partenariats avec des clubs marocains». «J'ai l'intention pendant le mois de Ramadan de me rendre au Maroc pour faire venir des joueurs de ces équipes aux États-Unis», annonce-t-il.