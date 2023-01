Football : La situation de Selim Amallah toujours aussi floue au Standard de Liège

À 10 jours de la fin du mercato hivernal, la situation de Selim Amallah est toujours aussi floue. Alors que le milieu offensif au Standard de Liège était dans le viseur de plusieurs clubs, il pourra passer «une année quasi blanche avec son club jusqu’à l’été», explique samedi Foot Mercato.

La même source rappelle que le Lion de l’Atlas n’a pas disputé un seul match avec l’équipe A depuis septembre 2022 et ne «s’entraîne même plus avec le groupe puisqu’il avait été rétrogradé avec l’équipe U23». «Ce n’est pas à nous de créer de la valeur ajoutée pour des joueurs qui partiront gratuitement. Nous avons décidé que Selim Amallah évolue avec la réserve du club, à l’instar de trois autres joueurs. Et nous ne ferons rien pour augmenter leurs valeurs marchandes», avait confié le président du club Pierre Locht dans une récente interview.

Bien qu’il a brillé avec l’équipe nationale lors du Mondial 2022 au Qatar, cela n’a pas permis à l’international marocain de «régler sa situation». «Sa bonne compétition n’a pas fait changer d’avis le Standard de Liège qui veut désormais s’en séparer», explique-t-on. En fin de contrat à l’été 2023, les deux parties n’ont jamais réussi à se mettre d’accord pour prolonger.

La même source ajoute que le traitement du club envers le joueur déplaît aux supporters qui ont lancé une pétition «Free Amallah» pour lui permettre de réintégrer le groupe ou de trouver une solution. Malgré cela, «rien ne bouge ou presque concernant» le joueur, qui était dans le viseur de Nottingham Forest, de Valence et de Torino. «En Allemagne, deux clubs ont ciblé le profil du Marocain, mais savent qu’il sera gratuit dans quelques mois et ne se pressent donc pas pour le récupérer», ajoute-t-on.

Une option qui «pourrait satisfaire le joueur, mais pas son club, qui veut absolument récupérer une somme sur ce transfert» et réclame environ 500 000 euros pour le libérer, conclut-on.