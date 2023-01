Mauritanie : Le chef de la diplomatie reçoit les ambassadeurs marocain et algérien

Entre le Maroc et l’Algérie, la Mauritanie est contrainte de jouer le funambule. Nouakchott tient à préserver ses bonnes relations avec ses deux voisins. Ainsi, le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzoug a reçu, le vendredi 20 janvier, les ambassadeurs marocain, Hamid Chabar, et algérien, Mohamed Ben Attou.

Officiellement les entretiens séparés entre le chef de la diplomatie et les représentants du Maroc et de l’Algérie ont porté sur «les relations de coopération entre les deux pays et les moyens de les renforcer pour servir les intérêts communs des deux peuples frères, en plus des questions d'intérêt commun». Les communiqués diffusés par la diplomatie mauritanienne, pour annoncer les deux réunions, sont identiques.

Pour rappel, Ould Merzoug avait reçu, le 21 décembre dernier, l’ambassadeur algérien alors qu’une délégation de députés mauritaniens, conduite par le président de la Chambre des représentants, Cheikh Ould Baya, effectuait une visite au Maroc.



Hier, le chef de l’Etat Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani a accordé une audience au ministre algérien du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, venu co-présider avec son homologue mauritanien le Forum économique algéro-mauritanien.

Rabat et Nouakchott prévoient de tenir, dans les mois à venir, la première édition du «Forum parlementaire économique maroco-mauritanien». Ce projet a déjà fait l’objet d’un mémorandum d’entente signé, en juillet dernier dans la capitale mauritanienne, lors du déplacement effectué par le président de la Chambre haute, Naam Miyara.