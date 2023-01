Des parlementaires demandent d’activer le projet de noyau universitaire à Taounate

Vingt parlementaires ont adressé, cette semaine, une pétition au chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, appelant à l'activation du projet de noyau universitaire dans la région de Taounate. Dans leur pétition, consultée ce samedi par Yabiladi, les élus, issus des deux chambres du Parlement et de plusieurs partis, rappellent que ce projet «a été programmé dans la région en 2018 avec l'approbation du Conseil régional de Taounate».

Ils plaident pour «l’accélération» de ce projet en périphérie de la ville, tel qu'il était programmé dans les Lois de finances pour les années 2018-2023, «pour que les filles et les garçons de la région puissent poursuivre leur parcours universitaire dans des conditions appropriées». «Cette demande est considérée comme le rêve de milliers de bacheliers, désireux de poursuivre leur parcours scientifique dans leur région, d'autant plus que la majorité de ces étudiants n'ont pas bénéficié de logements universitaires ou de la bourse, ce qui pèse lourdement sur leurs épaules et sur celles de leurs familles».

La pétition rappelle que les étudiants de la région qui poursuivent leurs études à l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès (leur nombre est supérieur à 15 700 dont la moitié sont des femmes) souffrent beaucoup, car ne pouvant supporter le coût de la vie en dehors des cités universitaires». «Cela amène environ la moitié des étudiantes à arrêter leurs études universitaires, ce qui provoque une détérioration conséquente de leur statut social», poursuit la même source.

«Nous attendons de vous, Monsieur le chef du gouvernement, d’intervenir et de répondre à cette demande urgente et d’activer le projet de construction d'un noyau universitaire à Taounate qui réponde aux exigences du climat économique et social», conclut la pétition dont une copie a été adressée au ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation.