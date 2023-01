Résolution européenne sur le Maroc : Le Parlement tient une plénière ce lundi

Les deux chambres du parlement organisent, lundi, une plénière conjointe, consacrée à la discussion des dernières positions du Parlement européen vis-à-vis du Maroc, ont annoncé samedi les présidents de la Chambre des représentants et de la Chambre des Conseillers dans un communiqué conjoint. Cette plénière conjointe aura lieu à 13h30 à la grande salle de la Chambre des représentants, précise le communiqué.

Le Parlement européen a adopté, jeudi 19 janvier, à une large majorité, une résolution sur «la situation des journalistes au Maroc», par 356 voix en faveur, 32 contre et 42 abstentions. Le texte appelle le gouvernement marocain à «libérer immédiatement» tous les journalistes détenus, citant notamment Omar Radi, condamné en appel à 6 ans de prison, Soulaiman Raissouni (5 ans), et Taoufik Bouachrine (15 ans). Une résolution qui a été saluée par Amnesty International et Reporters sans frontières (RSF) et critiquée par le Conseil national de la presse.