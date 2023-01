Mohcine Jazouli : «Le Maroc peut décarboner l'économie européenne»

La capacité du Maroc à produire de l'énergie solaire et éolienne renouvelable «permettra de décarboner l'économie européenne», a indiqué cette semaine le ministre délégué à l'Investissement, à la convergence et à l’évaluation des politiques publiques. Dans une déclaration à Euronews en marge du Forum économique mondial (WEF) en Suisse, Mohcine Jazouli a rappelé que «le mixte énergétique du Maroc comprend plus de 40% d'énergies renouvelables et ambitionne de dépasser les 50% dans les six prochaines année».

«Cette conscience aujourd’hui correspond aussi aux objectifs européens de décarboner son économie», a-t-il souligné, ajoutant que le Maroc «est la meilleure solution». Le ministre a rappelé les atouts du Royaume en la matière, dont «l’exposition aux vents et des terres pour construire de grands projets d’énergies renouvelables». «De ce fait, nous avons un bon track record pour les projets d’énergies renouvelables qui nous permettra de décarboner l’économie européenne et lancer de grands programmes d’hydrogène vert», a-t-il assuré.

Le Forum économique mondial, qui s’est déroulé du 16 au 20 janvier à Davos, a rassemblé des centaines de dirigeants mondiaux, de fonctionnaires et d'experts de l'industrie ensemble pour une semaine de discussions sur les problèmes économiques, géopolitiques et environnementaux les plus urgents au monde. Le Maroc y était représenté par une délégation conduite par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch.