Mondialito 2023 au Maroc : La vente de billets désormais ouverte

La billetterie pour la Coupe du monde des Clubs de football, prévue à Rabat et Tanger du 1er au 11 février, est désormais ouverte, a annoncé vendredi la FIFA. Les prix des billets sont divisés en trois catégories, débutant à 50 dirhams pour les premiers matches, dont Wydad Casablanca-Al Hilal saoudien le 4 février, 100 dirhams pour les demi-finales, lors desquelles le Real Madrid et Flamengo feront leur entrée en lice, et 200 dirhams pour la finale à Rabat, précise la FIFA sur son site web.

Des billets seront, également, disponibles en ligne pendant toute la durée de la compétition, suivant le principe du «premier arrivé, premier servi», indique la même source, ajoutant que des billets accessibilité sont disponibles sur demande.

La compétition mettra aux prises le Real Madrid (quadruple vainqueur de l'épreuve), Flamengo, Seattle Sounders, Al Ahly, Auckland City, Al Hilal et le Wydad de Casablanca.