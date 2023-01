Maroc : Un premier Salon régional de l’eau à Drâa-Tafilalet

Nizar Baraka, ministre de l'Equipement et de l'eau lors de l'ouverture du salon. / MAP

La première édition du Salon régional de l’eau de Drâa-Tafilalet s’est ouverte, vendredi à Tinghir, à l’initiative des Agences des bassins hydrauliques du Guir-Ziz-Ghéris et de Drâa-Oued Noun, en présence du ministre de l'Equipement et de l'eau, Nizar Baraka. Organisé sous l’égide du ministère, ce premier salon du genre sur le plan régional a pour thème «Le contrat de nappe : un outil de gestion participative et intégrée des ressources en eau souterraines dans les oasis».

S’exprimant à l'ouverture du salon, Nizar Baraka a mis en exergue les objectifs de cette manifestation régionale qui se veut «un espace pour éduquer et sensibiliser les citoyens et les différents usagers de l'eau à l'importance de cette ressource vitale». Il a rappelé que la gestion des ressources en eau à Drâa-Tafilalet est confrontée à de grands défis liés à l’adaptation aux aléas hydrologiques, notamment la sécheresse structurelle qui caractérise cette région et qui requiert une gestion optimale de cette ressource vitale, conformément aux hautes orientations royales dans ce domaine.

Le ministre a souligné que l'organisation de ce salon s'inscrit dans le cadre des efforts continus fournis par le ministère et des différentes Agences des bassins hydrauliques pour consacrer la notion d'économie de l'Eau et renforcer la prise de conscience collective de la nécessité de rationaliser son utilisation et de la préserver pour les futures générations.

Au programme de cet événement de deux jours, figurent également des ateliers et des conférences axés sur des questions ayant trait à la gestion des ressources en eau au niveau des oasis de la région de Drâa-Tafilalet, notamment la nappe phréatique. Ces ateliers et conférences, animés par des experts et des chercheurs dans le domaine de l’eau, seront l’occasion également d’évoquer les interventions stratégiques des départements concernés par cette question.

D'après les organisateurs, l'objectif de ce salon est d’informer les citoyens au sujet des missions des Agences des bassins hydrauliques du Guir-Ziz-Gheris et de Drâa-Oued Noun, ainsi que des partenaires concernés par le secteur de l’eau et de les sensibiliser à l’importance des ressources hydriques et à la nécessité de les préserver.