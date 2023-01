Rencontre à Bruxelles sur le rôle des MRE dans le développement du Maroc

«Développement économique du Maroc : Quel rôle pour les Marocains du Monde ?» est le thème d'une rencontre qui sera organisée, vendredi prochain à Bruxelles, par la Fondation Trophées Marocains du Monde (FTMM) et BM Magazine. Cette rencontre est la deuxième d’un cycle de conférences initié par les deux organismes, qui se dérouleront dans les principales capitales des pays d’accueil des Marocains résidant à l'étranger (MRE), dénommé «Les Rencontres de la Fondation Trophées Marocains du Monde», indique la fondation dans un communiqué

Cette série de rencontres intervient à l’heure où les Marocains du monde sont au-devant de la scène et appelés à contribuer au développement économique du Maroc, affirme la même source, soulignant que les deux derniers discours royaux ont, en effet, appelé à réfléchir sur de nouveaux moyens et mécanismes à mettre en place pour que les investissements des Marocains du monde deviennent plus importants. La même source ajoute que ces rencontres se situent également dans la continuité des actions et initiatives entreprises par la Fondation TMM et BM Magazine depuis plus de 6 ans. Les deux institutions sont, en effet, initiatrices de l’évènement Trophées Marocains du monde qui se tient chaque année à Marrakech et ce depuis 2017, et qui vise à mettre en lumière des MRE aux parcours émérites qui peuvent constituer de véritables ambassadeurs du Maroc à l’étranger.

Les Rencontres de la Fondation TMM se veulent un espace d’échanges et de débat autour des questions d’actualité qui touchent les MRE, un lieu privilégié de networking entre ces ressortissants et les décideurs marocains, conclut le communiqué.