La pauvreté des camps de Tindouf face à l’insolent train de vie du Polisario

Le rapport financier, couvrant la période 2019 à 2022, présenté à l'occasion du 16e congrès du Polisario a failli faire imploser le conclave. Grâce aux révélations du Forum de Soutien aux Autonomistes de Tindouf (FORSATIN), les documents examinés par les congressistes ont révélé l’ampleur des dépenses du mouvement séparatiste, durant les trois dernières années.

Entre décembre 2019, date de la tenue du 15e congrès à Tifariti, et le 16e organisé dans le camp Dakhla en Algérie, le Front a consacré 426 milliards de dinars algériens à ses milices armées (3.13 milliards dollars). Le budget alloué, pour la même période, à la diplomatie et aux tournées des organisations et membres de la direction à l’étranger a dépassé les 129 MM dinars (environ 950 millions $).

Le Front a réservé «aux dépenses de gestion», 124 MM dinars algériens (910 M $). La facture des cérémonies et défilés militaires, organisés entre 2019 à fin 2022, frôle les 17 MM dinars algériens (125 M $), indique la même source.

La candidature de Mustapha Sayed a éclipsé ces insolentes dépenses

Depuis la tribune du congrès, nombreuses sont les voix qui ont ouvertement critiqué ces dépenses exorbitantes, dont une partie en devises. «Elles ont condamné la gestion financière du Polisario alors que la population des camps de Tindouf continue de souffrir de la pauvreté, la malnutrition et d'une pénurie de tous les produits nécessaires et vitaux», rapporte FORSATIN.

Ces révélations chiffrés interviennent alors que les cadres du Polisario ne cessent d’exhorter les donateurs (pays amis, régions et organismes relevant des Nations unies), à fournir davantage d’aides alimentaires aux Sahraouis installés à Tindouf en territoire algérien. En août dernier, le chef du Croissant rouge sahraoui, Yahia Bouhbini, a estimé qu’«aider les réfugiés sahraouis est une responsabilité permanente des donateurs, tant que les réfugiés ne sont pas en mesure de regagner leur patrie occupée illégalement par le régime marocain».

Les interrogations soulevées lors du 4e jour du congrès sur le volet financier se sont vite dissipées avec l’annonce, le 17 janvier par Bachir Mustapha Sayed de la présentation de sa candidature pour prendre les commandes du Front. Une annonce qui a monopolisé l’intérêt de la majorité des congressistes. Les médias du Polisario, algériens et espagnols se sont focalisés sur le duel inattendu et ont spéculé sur l’issue de l'élection entre Brahim Ghali et le frère du fondateur du Polisario.