Santé : Inauguration de l'«Hôpital Aïcha» à Safi

L’infrastructure sanitaire au niveau de la province de Safi vient d’être renforcée avec l’inauguration, jeudi, d’un nouvel hôpital qui vient ainsi étoffer l’offre de soins dans cette partie de territoire national. Cette structure sanitaire, baptisée «Hôpital Aïcha», est le fruit du partenariat, établi depuis 2017, entre le Conseil de la région de Marrakech-Safi et la Fondation qatarie de bienfaisance «Jassim et Hamad Bin Jassim», ainsi que le ministère de la Santé et de la protection sociale.

La cérémonie d’inauguration de ce nouvel établissement hospitalier, doté d'équipements très modernes, a été marquée par la présence d’une importante délégation qatarie conduite par Cheikh Thani Bin Hamad Bin Khalifa Al-Thani, du ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, du président du Conseil régional, Samir Goudar, du gouverneur de la province de Safi, Lahoucine Chaynane, et d’autres personnalités.

Cette structure, dont la réalisation a été supervisée par la Fondation qatarie, en coordination avec le Conseil de la région de Marrakech-Safi, comporte plusieurs services, notamment des urgences, des maladies internes et de radiologie, un laboratoire d'analyses médicales et une pharmacie, et prodiguera des prestations dans diverses spécialités, dont la gynécologie, la pédiatrie, la médecine générale et la chirurgie.

La réalisation de ce nouvel hôpital a nécessité une enveloppe budgétaire estimée à 250 millions de dirhams, a rappelé Samir Goudar, président du Conseil régional, dans une déclaration à la MAP, rappelant que la Fondation qatarie avait procédé à la construction et à l'équipement de l'hôpital «Charifa» à Sidi Youssef Ben Ali à Marrakech, inauguré en octobre dernier et dont la réalisation a nécessité un investissement de plus de 200 millions de dirhams. La même fondation a également construit quatre centres d’hémodialyse dans différentes provinces de la région de Marrakech-Safi, en coordination avec le Conseil régional, pour un coût global de près de 48 millions de dirhams.