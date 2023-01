Sanad s’associe à Bank Of Africa pour soutenir les PME marocaines

Les dirigeants de Sanad et de Bank of Africa lors de la signature du partenariat entre les deux institutions. / DR

Le Fonds Sanad pour les MPME a accordé à Bank Of Africa une ligne de financement de 25 millions d'euros, dédiée aux PME, un segment clé contribuant à l'émergence de l’économie marocaine et la création de l'emploi à l’échelle nationale. Dans un communiqué conjoint publié ce vendredi, les deux institutions se sont félicités d’un partenariat stratégique visant à améliorer l'accès au financement des petites et moyennes entreprises (PME) au Maroc.

Ce prêt sera renforcé par une assistance technique fournie par la facilité d'assistance technique de Sanad, permettant d’accompagner la banque dans le déploiement de sa stratégie en faveur des PME, poursuit le communiqué. Celui-ci rappelle que Bank of Africa «détient un positionnement privilégié sur le marché marocain, à travers un portefeuille clients élargi, et une orientation affirmée vers les PME faisant ainsi du groupe bancaire, un partenaire clé pour Sanad».

Le prêt, ainsi que le soutien additionnel en termes d’assistance technique, marquent une nouvelle étape dans le partenariat existant entre les deux institutions en faveur des PME et de l'inclusion financière, ajoute la même source. «A travers ce financement, Sanad étend son partenariat avec la banque sur le marché marocain, un marché considéré de première importance pour le Fonds. La présence du Fonds au Maroc avec plus de 90 millions de dollars investis à ce jour, est ainsi renforcée avec ce prêt», notent les deux institutions.

Dans cette perspective, Sanad apporte son soutien à Bank of Africa dans ses axes de développement stratégique majeurs, à savoir le développement des PME et l’impact social. «Ce financement consolide également la mission d'impact global de Sanad, qui consiste à favoriser le développement économique et à promouvoir la croissance des entreprises, contribuant ainsi à la réalisation de l'ODD 8 (travail décent et croissance économique) et de l'ODD 9 (industrie, innovation et infrastructure)», conclut le communiqué.