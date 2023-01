Tebboune réaffirme le soutien au Polisario «quel qu’en soit le prix»

Le président algérien a inscrit, jeudi 19 janvier, la question du Sahara occidental sur l’agenda de la réunion entre le gouvernement et les walis-gouverneurs. «Nous ne lâcherons pas la cause sahraouie quel qu’en soit le prix», a annoncé Abdelmadjid Tebboune à la séance d’ouverture, comme le rapportent des médias locaux.

«Pour nous c’est une question de principe. Nous allons lutter de toutes nos forces pour ces causes, la cause sahraouie et la cause palestinienne. Telle est la politique de notre pays», a-t-il réaffirmé. Le président a indiqué que son pays a toujours défendu «toutes les causes justes dans le monde».

Des propos à prendre avec prudence. L’Algérie s’est opposée à l’autodétermination des peuples catalans et des Azawads, plaidant en revanche pour l'intégrité territoriale de l'Espagne et le Mali. Une position que le représentant permanent du Maroc aux Nations unis, l’ambassadeur Omar Hilale, avait rappelée en octobre dernier lors d'un point de presse, organisé suite à l’adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 2654 sur la question du Sahara.

Ce soutien du président Abdelmadjid Tebboune intervient alors que le Polisario tient son 16e congrès pour élire un nouveau secrétaire général.