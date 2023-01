Sahara : Le congrès du Polisario approuve «l’intensification de la lutte armée»

Les participants au 16e congrès du Front Polisario, tenu dans les camps de Tindouf, ont approuvé cette semaine «l’intensification de la lutte armée» contre le Maroc. «Suite à l’approbation par les congressistes du plan d'action national, le Front Polisario adoptera dans sa nouvelle stratégie» cette décision, rapporte le média pro-Polisario ECSaharaui.

«L'approbation du plan d'action national, dont la lutte armée est l'axe principal, confirme l'engagement du peuple sahraoui, et de son représentant légitime, le Front Polisario, dans la lutte armée comme instrument de défense de ses droits et de recouvrement de la souveraineté sur sa terre», a déclaré le porte-parole du congrès, Mohamed Sidati. Le congrès du mouvement séparatiste a approuvé à la majorité absolue le programme d'action national présenté jeudi après-midi, et devrait donner son approbation à la Commission électorale ce vendredi.

Pour sa part, Edda Brahim Hmeim, président de cette commission a expliqué que «le programme d'action national est un texte qui englobe la stratégie du Front Polisario pour les trois prochaines années sur les différents aspects de l'action nationale, tout en se concentrant sur la situation actuelle du conflit sahraoui, qui se caractérise par la lutte armée contre le Maroc suite à sa violation de l'accord de cessez-le-feu». La même source a ajouté que ce document comprend également «des aspects politique, militaire, médiatique, diplomatique et de la situation de la diaspora, avec un accent particulier sur l'intensification de la guerre».

Mercredi, le mouvement séparatiste a décidé de prolonger de deux jours son congrès, faute d’un consensus parmi les plus de 2 300 délégués sur la réélection de Brahim Ghali.