Marathon international de Marrakech : 13 000 athlètes attendus à la 33e édition

La 33e édition du marathon international de Marrakech (MIM), prévue le 29 janvier, connaitra la participation d'environ 13 000 athlètes représentant 70 pays, a assuré le directeur de cette compétition, Mohammed Knidri. Placé sous le haut patronage du roi Mohammed VI, le MIM a réussi à consacrer sa place en tant que l'un des plus importants évènements sportifs dans le Royaume et aux niveaux continental et international, a déclaré Mohammed Knidri à la MAP, jeudi en marge d'une conférence de presse organisée à Casablanca.

Le marathon international de Marrakech, qui verra la participation de 8 000 athlètes marocains, est une compétition sportive qualificative aux championnats du monde d'athlétisme, prévus en août prochain à Budapest et aux Jeux olympiques de Paris-2024, a-t-il poursuivi, notant que cette manifestation sportive draine les meilleurs athlètes aux échelons continental et international. Pour cette édition, le comité d'organisation ambitionne d'améliorer les records des épreuves du marathon dames et du semi-marathon hommes, a-t-il ajouté.

Initiée sous le signe «La protection des ressources hydriques et les problèmes de la sécheresse et de la pénurie d’eau», cette édition, qui vise à mettre en valeur les potentialités touristiques de la cité ocre, sera aussi marquée par l’organisation d'une course dédiée aux enfants âgés entre 5-12 ans.