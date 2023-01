Parlement européen : Sanchez justifie le vote du PSOE de la résolution contre le Maroc

Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez et son homologue français, Emmanuel Macron, jeudi à Barcelone. / Ph. EFE

Le président du gouvernement espagnol a justifié, jeudi, le vote de 17 députés du PSOE contre une résolution du Parlement européen condamnant le Maroc. Hier, l’instance a voté une résolution condamnant la détérioration de la liberté de la presse dans le royaume et appelant à restreindre l'accès temporaire des représentants du Maroc à l’institution européenne. Le texte a été voté par 356 eurodéputés, alors que 42 se sont abstenus et 32 ont voté contre. Parmi ce dernier groupe, 17 eurodéputés espagnols du PSOE et 13 du Rassemblement national de Marine Le Pen.

Dans des déclarations à la presse, à l’issue d’un sommet à Barcelone avec le président français Emmanuel Macron, Pedro Sanchez justifier la position du PSOE lors du vote européen. Il a ainsi expliqué que les eurodéputés n’ont pas «partagé certains éléments» du texte, sans donner de détails sur ces éléments ayant conduit à rejeter la résolution. En outre, le chef du gouvernement espagnol et secrétaire général du PSOE a rappelé qu'il arrive généralement, dans d'autres occasions, qu'il y ait un sens différent du vote parmi les eurodéputés socialistes.

Sanchez a évoqué les relations entre l'Espagne et le Maroc pour rappeler la réunion de haut niveau que les deux pays tiendront les 1er et 2 février et qui, selon lui, sera très importante pour la coopération bilatérale dans de multiples domaines.