Maroc : Un Centre d'addictologie ouvre à Larache

Un Centre d'addictologie a été inauguré, jeudi à Larache, dans le cadre des projets de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH). Ce Centre, dont le coup d'envoi a été donné par le gouverneur de la province de Larache, Bouassam El Alamine, en présence des présidents des conseils provincial et communal, des chefs des services extérieurs et d'élus, a nécessité une enveloppe budgétaire de près de 4 millions de dirhams.

Selon les données de la division de l'Action sociale (DAS) de la province de Larache, ce projet a été réalisé dans le cadre d'une convention de partenariat entre l'INDH, le ministère de la Santé et de la protection sociale, l'Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN) et la commune de Larache.

Cet important projet s'inscrit dans le sillage de la politique de proximité visant à améliorer les conditions de prise en charge des personnes addictives, à renforcer les programmes de sensibilisation et de prévention auprès des jeunes et à promouvoir la réinsertion sociale des personnes cibles, en partenariat avec les autres intervenants dans ce domaine.

Cette structure comporte deux pôles, à savoir un pôle santé qui comprend un espace de soins, d'addictologie, de psychiatrie et de médecine alternative, et un pôle communautaire qui assure les services d'accompagnement psychologique et social et d'insertion sociale des groupes cibles.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations royales relatives à la mise en place du chantier de la protection sociale, et au renforcement des interventions sanitaires de proximité et de l'accompagnement psychologique et social des différents groupes de la société, et en droite ligne avec la philosophie et les objectifs de l'INDH visant à accompagner les personnes en situation de précarité.