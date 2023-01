Belgique : Polémique sur la visite de quatre élus au Sahara sur invitation du Maroc

En septembre 2022, quatre députés bruxellois ont entamé un voyage diplomatique au Maroc qui les a conduits aussi au Sahara. Ce jeudi, le journal La Libre est revenu sur le sujet, pointant un voyage «douteux» et «payé par le Maroc». «Cette visite de députés bruxellois dans cette région sans statut, que revendique le Maroc, pose question», a indiqué le média belge, qui ajoute qu’il s’agit de David Leisterh, président de la fédération bruxelloise du parti, David Weytsman, Clémentine Barzin et Gaëtan Van Goidsenhoven, tous issus du Mouvement réformateur (MR).

Dans un deuxième article, le journal revient sur les réactions de politiques belges quant à ses révélations, ajoutant que la visite «pose d’autant plus question qu’une partie de celle-ci s’est déroulée à Laâyoune, ville la plus importante du Sahara occidental et située dans une région considérée comme un "territoire non autonome" par l’ONU». «Dans une actualité déjà marquée par de nombreux scandales, cette nouvelle polémique passe mal. Et l’information a fait réagir le monde politique belge», affirme-t-on.

Ainsi, La Libre a repris des réactions de politiques belges de gauche, dont François De Smet, président de Défi, qui a critiqué la situation, non sans fustiger la ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib pour son «rôle» présumé dans cette visite. Pour lui, un tel déplacement «met en porte-à-faux» la diplomatie belge. John Pitseys, chef de groupe Écolo devant le Parlement bruxellois ainsi que Guillaume Defossé, du même parti, ont également critiqué ce voyage, pointant «une erreur politique» et une «fausse naïveté».

Invité dans Bonjour Bruxelles, le député bruxellois David Leisterh est revenu, ce matin, sur son voyage diplomatique au Maroc. «Ce voyage, je l’assume. S’il fallait le refaire, je le referais», tranche-t-il. «Il y a un développement économique assez puissant dans certaines régions là-bas», a-t-il relevé. David Leisterh a ajouté, lors du même passage, que le plan d’autonomie proposé par le Maroc au Sahara est «une excellente base de discussion» pour le conflit.

En octobre dernier, la cheffe de la diplomatie belge, en visite officielle au Maroc, a affirmé que son pays «considère le Plan d’autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux et crédible du Maroc et comme une bonne base d’une solution acceptée par les parties».