Maroc : 2M célèbre le 20e anniversaire de l’émission Moukhtafoune

La deuxième chaîne nationale 2M a annoncé, ce jeudi, que la direction des magazines d’information et des documentaires célébrera, le 24 janvier prochain, le 20e anniversaire de l’émission Moukhtafoune. Une émission qui «continue de remplir sa mission humanitaire au profit de familles qui ont été déchirées par les conditions de vie», indique un communiqué de 2M parvenu à Yabiladi.

«Moukhtafoune a constitué, durant deux décennies, un moyen pour renforcer les valeurs de la solidarité et de la cohésion pour préserver notre tissu social et la qualité de ses liens. Ces fruits sont récoltés grâce à la confiance et la réactivité des téléspectateurs, avec lesquels l’équipe de l’émission partagera les meilleurs moments de ces 20 ans et ce, en accueillant les familles qui ont vécu des tournants positifs après avoir retrouvé les siens», poursuit la même source. Des artistes, des associatifs, des cadres sécuritaires et des bienfaiteurs qui ont aidé ces familles lors de ces 20 ans participeront également à cette célébration qui sera diffusée mercredi 25 janvier à 21h25.

L’émission fait également son bilan, en affirmant avoir «apporté la joie au sein de plus de 5 000 maisons marocaines, après des disparitions ayant dépassé parfois un demi-siècle». Le programme a traité 8 000 affaires liées aux Marocains résidant à l’étranger dans les cinq continents, ajoute le communiqué. Au total, 30 000 dossiers ont été traités «à travers l’écoute quotidienne des appels des familles, avec une moyenne de 20 appels par jour», fait-on savoir.

Le communiqué rappelle que dans un souci de renouvellement, Moukhtafoune a lancé une émission radio qui a intégré la programmation de Radio 2M en 2015 et a permis de traiter 2 00 dossiers.