Le PPS condamne le discours de haine et le comportement hostile de l'Algérie

Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) a condamné, mercredi, le «discours de haine et le comportement hostile des dirigeants algériens» envers le Maroc. Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion hebdomadaire de son bureau politique, le PPS a pointé «la poursuite des comportements irresponsables et dangereux des dirigeants algériens envers notre pays, par divers moyens, y compris l'utilisation d'outils médiatiques de propagande, d'une manière basse et méprisable».

Dans ce contexte, la formation politique a dénoncé «la tentative du régime algérien d'exploiter» le CHAN 2023 pour cet objectif, alors que l’événement «était censé être un espace de partage de valeurs humaines et nobles». Les autorités algériennes l’ont cependant «transformer en tribune pour scander des slogans ridicules et chargés de haine envers le peuple marocain, et de rhétorique politique hostile envers notre pays et ses intérêts nationaux suprêmes», dénonce le parti.

Le bureau politique a salué, sans ce sens, la position du Maroc envers l'Algérie, qui «repose sur la raison et la sagesse, la politique de la main tendue et la poursuite des efforts pour créer une atmosphère et des horizons positifs, d'une manière qui apporte la paix et le développement à tous les pays et peuples du Grand Maghreb». Il a également souligné, à la lumière de «l'intransigeance algérienne persistante à contrecarrer les intérêts nationaux de notre pays», la nécessité pour le royaume «d'avancer dans la saisie des acquis qui permettraient d'atteindre l'objectif de la fin définitive du conflit artificiel autour du Sahara, avec le souci nécessaire de renforcer le front intérieur à tous ses niveaux économiques, sociaux et démocratiques».