Espagne : Remise en liberté des 22 jeunes marocains ayant fui l’avion à Palma de Majorque

Le tribunal des Baléares a récemment décidé de remettre en liberté 22 passagers marocains ayant fui un avion atterri en urgence à l’aéroport Son Sant Joan (Palma de Majorque), en novembre 2021. L’avis rendu tient compte d’un récent amendement du Code pénal espagnol abrogeant le crime de sédition. Alors que le parquet a requis cinq ans de prison, conformément à la loi sur la navigation aérienne de 1964 en Espagne, les juges ont estimé que les faits ne représentaient pas un cas d’atteinte à l’ordre public aggravée. Les concerné ont passé un an et deux mois en détention préventive, rappelle l’agence de presse EFE.

Les faits se sont déroulés lors que l’avion reliant Casablanca et Istanbul avait effectué un atterrissage d’urgence, après que l’un des passagers participant à la fuite a simulé un malaise. Après que l’avion s’est arrêté à l’aéroport de Majorque, pour conduire le voyageur à l’hôpital, une vingtaine de jeunes en ont profité pour s’échapper. Hospitalisé, l’individu s’est avéré en parfaite santé, d’où son interpellation par la police.

La fuite en groupe aurait été coordonnés via un groupe Facebook, sur lequel l’idée a été suggérée. Interpellés plus tard après les faits, les 22 jeunes ont été admis dans un Centre des étrangers (CIE), avec retrait des passeports et interdiction de quitter l’île. A la suite de l’amendement du Code pénal, le ministère public a adressé une lettre au tribunal provincial des îles Baléares demandant la libération des concernés.