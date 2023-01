Football : L’international marocain Sofiane Chakla annoncé au SD Ponferradina

Le club espagnol SD Ponferradina a annoncé, ce jeudi, avoir signé le défenseur central Soufiane Chakla. Dans un communiqué, le club a expliqué que le nouveau joueur des Bleu et Blanc vient de l'OH Leuven, avec lequel il jouait depuis la saison dernière en première division belge.

«Chakla, qui a fait ses débuts internationaux avec le Maroc en 2021, a une grande expérience du football espagnol depuis ses années de formation. Il a joué pour le Málaga CF et le Real Betis avant de rejoindre le Videoton FC, avec lequel il a évolué en première division hongroise lors de la saison 14/15», rappelle le club. De retour en Espagne, il a poursuivi sa carrière en jouant en Segunda B avec La Roda CF et CD El Ejido 2012 avant de rejoindre l'UD Almeria B, ajoute-t-on.

Soufiane Chakla a également évolué au sein de l'UD Melilla et ses performances lui ont ouvert la porte du Villarreal CF, qui l'a signé dans son équipe de jeunes lors de la saison 2019/2020 et lui a également donné l'occasion de faire ses débuts dans LaLiga Santander. La même source rappelle qu’avant la fin des transferts d'hiver de la saison 2020/2021, il a rejoint le Getafe CF en prêt, avec lequel il a fait onze autres apparitions en première division avant de rejoindre OH Leuven.