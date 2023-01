Conseil de sécurité : Le rôle du roi Mohammed VI et du Comité Al Qods mis en relief

Le roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, n'a de cesse de souligner l’importance de préserver le statut juridique, civilisationnel et religieux de la ville sainte, a affirmé, mercredi à New York, le représentant permanent adjoint du Maroc auprès de l'ONU, Omar Kadiri. Intervenant lors du débat ouvert au Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, le diplomate a relevé que le souverain suit de près et avec un grand intérêt tous les développements concernant la cause palestinienne et ne cesse de souligner la nécessité de préserver le statut d’Al Qods Acharif en tant que patrimoine commun de l’humanité, symbole du vivre ensemble pour les adeptes des religions monothéistes et centre des valeurs de respect mutuel et de dialogue. Il a, à ce propos, rappelé l’Appel d’Al Qods signé par le roi et le Pape François le 2 mars 2019 à Rabat.

Le diplomate a également indiqué que le Comité Al Qods, que préside le roi, s’acquitte de son rôle politique et sur le terrain en soutien au peuple palestinien en général et aux Maqdissis en particulier, notant que le Comité allie entre les efforts politiques déployés par le Souverain et l’action sur le terrain menée à travers l’Agence Bayt Mal Al Qods sous la supervision personnelle et effective de SM le Roi.

Depuis sa création en 1995, l’agence a procédé à la réalisation de projets concrets à caractère éducatif, social, économique, sanitaire et culturel, visant notamment à améliorer les conditions de vie des Maqdissis et préserver le cachet civilisationnel et spirituel de la ville sainte en tant que carrefour des religions monothéistes, patrimoine commun de l'humanité et terre de coexistence et de rencontre, a-t-il précisé.

Omar Kadiri a relevé que dans le cadre de l’engagement continu du Maroc à améliorer les conditions de vie des Palestiniens, le souverain a bien voulu mener la médiation en juillet 2022 pour l'ouverture, sans interruption, du poste-frontière Allenby/Roi Hussein, reliant la Cisjordanie et la Jordanie. Cette initiative s’est répercutée positivement sur la vie quotidienne des Palestiniens et a facilité la circulation des personnes et des biens.