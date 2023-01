Maroc : L'ancien ambassadeur d’Autriche décoré du Grand Cordon du Wissam Alaouite

L’ancien ambassadeur de la République d’Autriche au Maroc, Klaus Kogeler a reçu, mercredi à Vienne, le Grand Cordon du Wissam Alaouite, qui lui a été décerné par le roi Mohammed VI, au terme de sa mission au Maroc. La décoration royale a été remise au diplomate lors d’une cérémonie organisée en son honneur par l’ambassadeur du Maroc à Vienne, Azzeddine Farhane.

Dans une allocution, celui-ci a souligné que cette distinction est une marque d’appréciation et d’estime et constitue une reconnaissance des diverses actions accomplies par Klaus Kogeler en faveur du renforcement des relations entre le Maroc et l’Autriche. Rappelant que les deux pays célèbrent, cette année, le 240ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques, l’ambassadeur marocain s’est félicité de la maturité des relations entre les deux pays, affirmant que celles-ci sont enracinées dans l’histoire et tournées vers l’avenir pour la construction d’un partenariat exemplaire et mutuellement bénéfique, grâce à la volonté et l’engagement des Hautes autorités des deux pays.

De son côté, Klaus Kogeler s’est dit honoré de cette prestigieuse distinction, qui revêt une grande signification et reflète l’exemplarité et l’excellence des relations entre les deux pays à tous les niveaux, tout en exprimant ses remerciements et sa profonde gratitude au roi Mohammed VI. Il a également salué les grandes réformes engagées par le Maroc dans différents domaines, tout en se disant impressionné par le niveau de développement atteint et par le potentiel économique, touristique et culturel dont regorge le Maroc.