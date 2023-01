Aya Gold & Silver lèvera 80 millions de dollars pour ses projets au Maroc

La société canadienne cotée en bourse, Aya Gold & Silver Inc, qui se concentre sur l'exploitation, l'exploration, l'acquisition et le développement de gisements d'argent et d'or, a annoncé cette semaine la conclusion d’un accord pour vendre des actions. Dans deux communiqués publiés le 17 et le 18 janvier, elle a expliqué que le produit net de l’offre sera utilisé pour «faire avancer ses objectifs commerciaux».

La compagnie vise ainsi à faire avancer son «programme d'exploration, notamment à Boumadine et Zgounder, le financement du projet d'expansion de Zgounder, ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise». L’accord est signé avec Eight Capital et Desjardins Marché des capitaux, en qualité de co-teneurs de livre et de co-chefs de file, ainsi qu'un syndicat de preneurs fermes. Initialement prévu pour 8 485 000 actions ordinaires du capital de la société, l’accord a finalement été porté à 9 697 000 actions ordinaires.

Le produit obtenu atteindra ainsi 80 millions de dollars, soit près de 10 millions supplémentaires par rapport à l’offre précédente, détaille-t-on. «La société a convenu d'accorder aux preneurs fermes une option de surallocation pour acheter jusqu'à 15 % supplémentaires des actions au prix d'émission», explique-t-elle, ajoutant que «si cette option est exercée intégralement, un produit supplémentaire d'environ 12 000 000 $ sera atteint aux termes du placement et le produit total du placement sera d'environ 92 000 000 $».

La date de clôture du placement est prévue pour le ou vers le 25 janvier 2023 et reste «soumis à certaines conditions», notamment la réception de toutes les approbations nécessaires, y compris l'approbation de la Bourse de Toronto.

Il y a quelques jours, Aya Gold & Silver a annoncé une production record pour sa mine Zgounder au Maroc.