Maroc-Israël : Les FAR ont reçu le système de défense anti-aérienne Barak MX

Les Forces armées royales ont reçu le système de défense anti-aérienne et antimissile Barak MX, commandé en février 2022 à la société publique israélienne Israel Aerospace Industries (IAI), rapporte OK Diario. La même source s'inquiète que l'Espagne n'ait pas choisi le même système de défense.

Le Maroc a investi jusqu'à 500 millions de dollars pour s’équiper de ce nouveau système capable d'abattre n'importe quel avion ou missile ennemi à une distance de 150 kilomètres. La première expérience d’interception d’un missile par cette arme, menée par des militaires marocains et en présence de leurs homologues israéliens, a été une réussite.

Le projet de commander le système de défense anti-aérienne et antimissile Barak MX avait été au menu de la visite effectuée par l’ancien ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, les 24 et 25 novembre 2021 à Rabat, marquée alors par la signature d’un mémorandum de coopération militaire entre les deux pays. Pour rappel, le Maroc a déjà acquis le système de défense israélien anti-drones «Skylock Dome».

Rabat a accueilli, les 16 et 17 janvier, la première réunion du Comité de suivi de la coopération de défense maroco-israélienne, coprésidée par l’inspecteur général des FAR, le général Belkhir El Farouk, et Dror Shalom, directeur du bureau des affaires politico-militaires du ministère de la Défense d’Israël.