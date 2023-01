Maroc : ElGrandeToto condamné à une peine de prison et à une amende

Le tribunal correctionnel de première instance à Casablanca a condamné, ce mercredi après-midi, le rappeur ElGrandeToto à huit mois de prison avec sursis et à une amende de 10 000 dirhams, en plus du versement d’une indemnité civile de 50 000 dirhams. L’artiste a été reconnu coupable d’insultes, de diffamation, de menaces, d’atteinte à l’ordre public, de consommation de drogue et d’incitation à leur consommation, a indiqué le site d’information Al3omk.

Le tribunal a précédemment décidé de poursuivre le rappeur en liberté conditionnelle, contre une caution financière de 20 000 dirhams, à l’issue de sa garde à vue pendant 48 heures. Le journaliste Mohamed Tijjini avait porté plainte contre lui pour insultes, diffamation et menace de liquidation physique, après que Toto s’est adressé à lui dans une vidéo, en menaçant de l’agresser en Belgique. Quatre autres plaintes ont été abandonnées par leurs auteurs.

Le rappeur a été au cœur de la polémique, notamment après avoir publiquement défendu sa consommation du cannabis, lors d’une conférence de presse en marge des célébrations de «Rabat, capitale de la culture africaine», par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication. Le concerné est apparu à plusieurs reprises, sur ses réseaux sociaux, en fumant du haschisch. Il a défendu cette usage comme étant «une normalité», la matière première étant disponible, selon lui, «à 300 kilomètres à la ronde».