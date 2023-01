Algérie : Polémique autour d'une carte du Maroc intégrant le Sahara d’une société saoudienne

Une récente sortie d’un ministre algérien lors d’un événement d’une société pharmaceutique saoudienne est au cœur d’une polémique sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Ali Aoun, ministre algérien de l'Industrie pharmaceutique a ainsi exprimé, mardi, sa condamnation d’une carte du Maroc intégrant le Sahara, exposée par la société saoudienne lors d’un événement consacré à l'annonce des investissements saoudiens dans l'industrie pharmaceutique en Algérie.

Selon les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, la carte du Maroc a d’ailleurs été l’une des premières remarques présentées par le ministre lors de l’événement. Elles montrent le ministre dénoncer cette «erreur» et souligner la nécessité de la «rectifier» au plus vite.

«Ma première remarque est que vous devez corriger la carte. Cette carte doit être rectifiée au plus vite», a-t-il lancé lors de l’évènement, devant les Saoudiens et Algériens présents. «Vous êtes en Algérie et vous connaissez notre position» sur le dossier du Sahara occidental», a-t-il ajouté en plaidant pour une rectification «rapide» de ladite carte. «Il ne faut plus présenter ce type de carte» en Algérie, tranche-t-il, sur un ton ferme.

En outre, le ministre algérien a exprimé son agacement face à l'investissement de la société saoudienne de seulement 16 millions de dollars en Algérie. «Un montant qui ne correspond pas au statut d'un laboratoire mondial tel que Tabuk», a-t-l enchaîné, comme le rapport Echorouk. Ali Aoun s’est également plaint à propos d'investir dans des industries dont son pays n'a pas besoin. «Vous faites encore de la rhassoul…Arrêtons ces investissements légers», a-t-il affirmé.

Aoun a appelé à un examen accéléré de la taille et de la qualité des investissements en Algérie avant la fin de l'année en cours, «menaçant» les contrevenants à l'application des instructions et de la politique nationale de l'industrie pharmaceutique de «prendre le maximum de mesures légales à leur encontre, qui pourront donner lieu à leurs expulsions du marché national».

Une «guerre algérienne» contre les cartes complètes du Maroc

Le ton condescendant du ministre algérien de l'Industrie pharmaceutique n’est pas passé inaperçu. Ainsi, de nombreux internautes en Arabie saoudite ont pointé, sur les réseaux sociaux, le discours et le ton avec lequel Ali Aoun s'est adressé aux responsables du laboratoire saoudien, créé en 1994 et opérant en Arabie saoudite, en Algérie et au Soudan. Certains ont même appelé à son retrait du marché algérien.

«Le Sahara est Marocain et restera marocain jusqu’à la fin des temps. J'espère que la société Tabuk ne changera pas la carte», a écrit l’un des internautes saoudiens, alors qu’un deuxième a publié une carte complète du royaume, en affirmant que «le Maroc est uni de Tanger à Lagouira».

#شركة_تبوك

الصحراء مغربية وسوف تبقى مغربية الي ان يرث الله ومن عليها

اتمنى من شركة تبوك عدم تغير الخريطة

وش قصتهم العشاء في الشيرتون فورا

— عبدالوهاب بن محمد القحطاني (@ABDULWHABQAHTA) January 17, 2023

Un troisième a affirmé, pour sa part, que «les entreprises saoudiennes ne doivent pas investir dans ce pays (l’Algérie, ndlr) qui est en retard sur le reste des pays». «Quelle stupidité. Comment un ministre peut-il s’adresser de la sorte aux responsables de Tabuk, pionnier de la l'industrie pharmaceutique ? S’agit-il d’un ministre ou un chef de gang ?», s’est-il interrogé.

على الشركات السعودية عدم الاستثمار في هذا البلد المتخلف عن باقي الدول. ما هذا الغباء كيف لوزير ان يوجه كلامه بهذه الطريقة لمسؤول شركة تبوك للصناعات الدوائية الرائدة في صناعة الادوية هذا وزير ام رئيس عصابة.

— ?? عبدالكريم العواض ?? (@krim237) January 18, 2023

Il y a deux ans, l’Algérie avait lancé une «guerre» contre les cartes du Maroc intégrant le Sahara, surtout celles diffusées sur le net et présentées à l’occasion de conférences internationales. Le chef de la diplomatie du voisin de l’Est avait même sollicité le concours de son collègue ministre de l’Enseignement supérieur pour mettre «en état alerte» les universitaires algériens. «Je suis honoré de vous informer que le Royaume du Maroc a adopté une stratégie, que certains appellent la diplomatie des cartes au service de l'intégrité territoriale» visant à «répandre à travers le monde les cartes du Royaume du Maroc incluant le Sahara Occidental», avait écrit le ministre de l’Enseignement dans une note datant du 28 février 2021.

Le voisin de l’Est avait aussi appelé ses responsables à ne pas participer et à se retirer des conférences internationales qui adoptent des cartes complètes du royaume.

A rappeler que le Royaume d'Arabie saoudite reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara, entretient des relations solides avec le royaume et est considéré comme l'un des plus grands alliés et partisans du Maroc dans le monde.