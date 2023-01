Fusillade au café La Crème : La peine capitale confirmée en appel contre deux Néerlandais

La chambre criminelle de la Cour d'appel de Marrakech a rendu, mardi, son jugement dans l'affaire de la fusillade au café La Crème, survenue en novembre 2017 à Marrakech. La cour a ainsi confirmé l’ensemble des peines prononcées en première instance en juillet 2019.

La décision est intervenue après que la magistrature a décidé la délibération de l’affaire et le prononcé de la décision, qui ont été retardée en raison du transfert des accusés à la prison de l’Oudaya à Marrakech et la procédure menée par le greffier de l'enquête pour traduire en néerlandais la décision prononcée en première instance aux deux accusés.

En juillet 2019, le tribunal de première instance de Marrakech avait condamné Edwin Gabriel Robles Martínez, d’origine dominicaine, et de Shardyone Girigorio Semerel, d’origine surinamienne, à la peine capitale, les reconnaissant comme coupables d’avoir tué un jeune homme qui se trouvait au café La Crème le 2 novembre 2017, et d’avoir également blessé plusieurs personnes. Tous deux appartenaient à une mafia liée au narcotrafic et projetaient de tuer le propriétaire du café, appartenant à un clan rival, mais ils s’étaient apparemment trompés de cible.

En septembre dernier, Jaouad F., cousin du trafiquant de drogue néerlando-marocain Ridouan Taghi, également impliqué dans la fusillade du café La Crème, a été condamné à six ans de prison ferme, pour «participation à une organisation criminelle liée au trafic de drogue».