Maroc : L'Intérieur lance un dialogue avec les syndicats des petits taxis

Le ministère de l'Intérieur lance un dialogue avec les huit coordinations syndicales représentatives du secteur des petits taxis au Maroc. Une action visant à convaincre les professionnels des petits taxis de renoncer à leur programme de protestations, prévu cette semaine et qui fait suite à une réunion de coordination organisée par les syndicats à Safi, mardi.

Selon des sources concordantes, les professionnels rejettent la circulaire n° 750 du ministère, énonçant une autorisation exceptionnelle d’exploitation d’un agrément pour six mois en cas de décès de son propriétaire, avec le retrait définitif du permis d'exploitation et l'interdiction de l'exploitation du véhicule si les héritiers du propriétaire ne s'entendent pas sur le sort du permis. Le ministère a fixé une condition pour que l'exploitant du véhicule continue utiliser le permis du propriétaire décédé, qui est de présenter une demande en ce sens et son engagement préalable à retirer immédiatement le véhicule de la circulation dans le cas où la décision d'autorisation temporaire est annulée ou après l'expiration du délai de six mois en cas de rejet des demandes de transfert présentées. Des conditions auxquelles s’opposent les professionnels.

Outre cette polémique, les professionnels se plaignent de la distribution des subventions aux carburants, soulignant qu'elle n'est pas à la hauteur des aspirations et des besoins des taxis. Ils déclarent leur refus de poursuivre la formule actuelle de l’aide, d'autant plus que le ministère abandonne souvent le règlement automatique et ne le décaisse que sous la pression des réclamations. Les professionnels réclament, dans ce sens, des solutions et des programmes qui suivent le rythme du conducteur professionnel.