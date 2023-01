Une Israélienne prétendant être fille du roi Hassan II saisit la justice belge

La Belgo-israélienne Jane Benzaquen, née Jossart, a comparu, la semaine dernière, devant la chambre familiale du tribunal de première instance à Nivelles, en Belgique. Âgée de 69 ans, elle entame ainsi une «action en reconnaissance de paternité» devant la justice belge contre le roi du Maroc, écrit L’Echo. Selon la même source, la Belgo-israélienne prétend être «la fille cachée qu'avait eue le Roi du Maroc Hassan II en novembre 1953» alors qu’il était prince héritier.

Jane Benzaquen, alias Heva Selaa, avait défrayé la chronique en Israël en 2008, après s'être présentée comme telle, rappelle le journal, en expliquant que la procédure entamée dans l’Etat hébreu n’avait «rien donné». La Belgo-israélienne a ainsi décidé de la relancer, en se basant sur son autre nationalité, belge. Jane Benzaquen a, en effet, vécu en Belgique jusqu'à ses 18 ans avant de se rendre en Israël.

En 2018, elle avait pris attache avec des avocats belges, qui s’étaient chez l'ambassadeur du Maroc en Belgique, en présentant un «dossier particulièrement sensible» ainsi que les revendications de leur cliente qui se dit «fille naturelle de feu Hassan II», dans le but de trouver «une solution amiable, discrète, juste et équitable». Toutefois, cette manœuvre a «fortement déplu» au royaume du Maroc qui a déposé plainte pour escroquerie auprès d'une juge d'instruction bruxelloise, contre Jane Benzaquen.

L'avocat du Maroc, Me Stanislas Eskenazi, a regretté que «la justice belge soit ainsi prise en otage» et a dit espérer «obtenir la condamnation» de celle qu'il considère comme une «arnaqueuse». Contactée par L'Echo, l'avocate de Mme Benzaquen, Me Nathalie Uyttendaele, n'a souhaité faire aucun commentaire.