Cinéma : La 21e édition du FICAM prévue du 3 au 8 mars à Meknès

Le Festival international du cinéma d’animation de Meknès (FICAM) tiendra sa 21e édition du 3 au 8 mars 2023 dans la cité ismaélienne, capitale africaine et arabe du cinéma d’animation. «Fort du succès de la vingtième édition avec un bel accent sur le cinéma et les studios d’animation au Maroc, l’équipe du festival reconduit le Forum des métiers du film d’animation au Maroc, franchissant ainsi le pas vers la structuration d’une économie de production de l’image animée au Maroc», a annoncé un communiqué, parvenu à Yabiladi.

Initié par la Fondation Aïcha en partenariat avec l’Institut français de Meknès, l’événement consacrera cette édition à un focus sur l’animation tchèque, dans le but de «mettre à l’honneur les grandes écoles de l’animation universelle développant ainsi la dimension éducative et cinéphilique du festival». Dans ce sens, quatre invités tchèques sont attendus. Il s’agit de Dénisa Grimmova et Jan Bebenicek, réalisateurs de «Même les souris vont au paradis», Frantisek Vasa, réalisateur de films d’animation en stop motion, Tereza Brdckova, qui a co-signé avec Joël Farges, réalisateur français, «Jiri Trnka, l’ami retrouvé», un documentaire consacré à l’un des géants de l’animation tchèque.

Grâce au réseau des Instituts français du Maroc, le FICAM rayonnera par ailleurs sur 11 villes du pays : Agadir, Casablanca, Fès, Essaouira, Kénitra, El Jadida, Marrakech, Rabat, Tanger, Tétouan et Oujda. «Ces villes accueilleront, du 3 au 12 mars 2023, une déclinaison de la programmation de Meknès avec des invités de prestige dont Michel Ocelot, grand nom de l’animation internationale», ajoutent les organisateurs. Ce dernier revient au Maroc avec «Le Pharaon, le sauvage et la Princesse», un long-métrage basé sur un conte inspiré du pays. Ocelot donnera aussi deux master class, une à Rabat et l’autre à Marrakech.

«Cette caravane cinématographique présentera d’autres exclusivités marocaines : «Le chameau et le meunier» (Iran), «Louise et la légende du serpent à plumes» (France), «Perlimps» (Brésil), «Le petit Nicolas, qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?» (France) et «En sortant de l’école» (France), collection de courts-métrages associant poésie et cinéma d’animation», indiquent encore les organisateurs.

Parmi les autres invités du FICAM Maroc 2023, Abdel de Bruxelles, auteur béédiste franco-marocain. Membre du Jury Courts Compet’ à Meknès, il présentera «Tanger sous la pluie», une bande-dessinée sur le séjour du peintre français Henri Matisse à Tanger.