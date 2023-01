Une ONG alerte sur l’extradition d’un Saoudien vers son pays depuis le Maroc

L'Organisation européenne saoudienne des droits de l'Homme a déclaré que les autorités marocaines ont arrêté, le matin du 14 janvier à l'aéroport de Marrakech, Hassan Mohammad Al-Rabee, né en 1996. Le citoyen saoudien tentait de se rendre en Turquie depuis le Maroc.

Dans un communiqué, l'organisation a indiqué qu’Al-Rabee a été empêché «de communiquer avec sa famille», notant qu’une autre personne qui était avec s’en est chargée, pour informer les proches du Saoudien que le Maroc a l'intention de l'extrader vers le Royaume d'Arabie saoudite dans les prochaines 48 heures et qu'il serait recherché par Interpol».

Al-Rabee avait quitté l'Arabie saoudite il y a un an et deux mois, de manière régulière et n'était pas recherché, explique l’association, ajoutant que l’homme a voyagé entre l'Indonésie, Oman et plusieurs pays, avant d'arriver au Maroc, où il est resté environ 5 mois.

L'organisation a déclaré que son départ d'Arabie saoudite est intervenu après «l'escalade des violations», notamment contre sa famille. Elle a souligné que les forces de sécurité saoudiennes ont effectué plusieurs «raids dans le but d'arrêter son frère Munir» avant d’arrêté «arbitrairement» son frère aîné Ali», condamné par le tribunal pénal spécialisé d'Arabie saoudite à la peine capitale pour plusieurs chefs d'accusation. L’arrestation de Hassan Mohammad Al-Rabee viserait, selon l’ONG, à «faire pression sur son frère Munir pour qu'il se rende».

Pour l'organisation, l'arrestation d'Hassan Muhammad Al-Rabee et la possibilité de son extradition vers l'Arabie saoudite, constituent une «violation des lois internationales, comme la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, que le Maroc a ratifiée en 1993», qui interdit l'extradition de suspects vers un pays où ils sont susceptibles d'être torturés. Elle assure que les citoyens extradés vers l'Arabie saoudite «sont victimes d'abus et de persécutions, car ils sont soumis à des procès inéquitables».