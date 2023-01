Migration : Les Canaries reconnaissent l’impact du rétablissement des relations avec le Maroc

Le président des îles Canaries a reconnu une réduction des arrivées des migrants dans l’archipel grâce au rétablissement des relations entre l'Espagne et le Maroc. Lors d'un petit-déjeuner de travail au Forum Nueva Economía, Ángel Víctor Torres a évoqué une réduction d'environ 30% des arrivées, estimant que les Canaries «ont intérêt» à entretenir de bonnes relations avec les pays voisins, comme c'est le cas avec le Maroc, rapporte Europa Press.

Le responsable, tout en affirmant que la réduction est «probablement» le résultat de la reprise des relations entre Rabat et Madrid, a rappelé que «lorsque les relations sont mauvaises, les accords ne sont pas respectés». À cet égard, le président des îles Canaries a insisté sur le fait que le phénomène migratoire est une question «à laquelle l'Union européenne doit répondre». «Ces mouvements ne peuvent être réduits aux seuls territoires frontaliers», a-t-il averti.

A rappeler que les médias ibériques ont rapporté, il y a quelques jours, comment l’Espagne a commencé à tirer les dividendes de son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara, notant que le nombre de migrants irréguliers ayant atteint en 2022 les côtes espagnoles a baissé en 2022 d’après le dernier bilan du ministère de l'Intérieur. Ainsi, 31 219 migrants sont arrivés en Espagne par voie maritime en 2022, soit 25,6% de moins que l'année précédente et le chiffre le plus bas depuis quatre ans. La tendance à la baisse a été constatée dans les Iles Canaries, seulement deux semaines après l’ouverture de la nouvelle page dans les relations entre le Maroc et l’Espagne.