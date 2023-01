Mercato : Yahia Attiyat Allah, «une priorité» pour Montpellier

L’international marocain Yahia Attiyat Allah, arrière gauche au Wydad Athletic Club, est dans le viseur de Montpellier Hérault Sport Club. Il sera même «une priorité» du club qui ne compte aucune recrue pour le mercato de l’hiver, indique Foot Mercato.

Des premières discussions ont eu lieu avec l’entourage du défenseur marocain de 27 ans, qui a été l’une des révélations de la dernière Coupe du Monde, ajoute la même source, en affirmant qu’«aucun accord contractuel n’existe entre les parties». «En plus de Montpellier, Besiktas et l’Olympiakos apprécient son profil», poursuit-on, rappelant que l’arrière gauche a pris part à 12 rencontres de championnat avec le Wydad, marqué un but et délivré deux passes décisives.

Pour sa part, L’Equipe a annoncé qu’un accord aurait été trouvé entre le Wydad et Montpellier, sans évoquer le montant pour ce transfert qui pourrait dépasser les 2 millions d’euros. «Mon rêve, comme celui de beaucoup de botolistes, est de rejoindre un des clubs en Europe. Je ne sais pas exactement quels sont les clubs intéressés mais mon but principal est de jouer dans un grand championnat d’Europe pour m’améliorer encore plus», avait confié l’international marocain dans une déclaration récente.

Yahia Attiyat Allah a été formé à l'OC Safi, avec lequel il a pris part à la Coupe du Trône en 2016. Avec le Wydad, il a remporté le championnat en 2021 et 2022 ainsi que la Ligue des champions de la CAF en 2022. Le joueur a fait ses débuts avec les Lions de l’Atlas en 2022 sous Vahid Halilhodžić avant de prendre part à la Coupe du monde 2022.