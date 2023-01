MRE et affaire de la migration : Deuxième réunion de la commission technique

La commission technique issue de la Commission ministérielle chargée des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration a tenu, mardi à Rabat, sa deuxième réunion présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Cette réunion, la deuxième du genre après le discours royal du 20 août 2022, à l'occasion du 69e anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, a vu la présentation des propositions, des recommandations et des décisions des cinq comités thématiques relevant de la commission technique, en exécution des hautes directives royales.

Selon le président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME), Driss El Yazami, cette rencontre «a permis aux cinq comités thématiques de présenter des propositions préliminaires et d'établir un agenda d'activités, de manière à ce que la version finale de toutes les propositions émises soit prête d'ici fin janvier, en prévision de la réunion de la commission ministérielle qui sera présidée par le Chef du gouvernement en février prochain». Dans une déclaration à la presse, il a souligné que «les cinq comités ont pris en considération les propositions formulées dans les différents secteurs».

Le secrétaire général du département des MRE au ministère des Affaires étrangères, Ismail Lamghari a déclaré que la réunion a été l'occasion d'exposer le bilan de deux mois de travail des comités thématiques, depuis la tenue de la première réunion de la commission technique, le 14 novembre 2022, et de discuter d'un certain nombre de propositions élaborées par chaque comité. Ces comités thématiques sont dédiées à la réhabilitation et la modernisation du cadre institutionnel, la promotion des investissements des MRE au Royaume, l'encadrement culturel, cultuel et éducatif, la promotion des services administratifs et des droits des MRE et la mobilisation des compétences marocaines à l'étranger, a-t-il rappelé.