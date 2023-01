Maroc : Chutes de neiges et fortes pluies jusqu'à jeudi

Des chutes de neige localement importantes au-delà de 900 m et des fortes pluies et rafales de vent assez fortes sont prévues de mardi à jeudi dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué mardi la Direction générale de la météorologie (DGM). Ainsi, des chutes de neige localement importantes (30-60 cm) sont attendues de mercredi à 00h00 à jeudi à 06h00 dans les provinces d'Ifrane, Sefrou, Boulemane, Khenifra, Guercif et Taza, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique actualisé (niveau de vigilance orange).

Les provinces d’Al Hoceima, Midelt, Taourirt, Jerrada, Beni Mellal, Azilal, Tinghir et Ouarzazate connaîtront également durant la même période des chutes de neige de 10 à 30 cm.

Par ailleurs, des fortes pluies de 30 à 60 mm concerneront de mardi à 19h10 à mercredi à 10h00 les provinces de Tanger-Assilah, Larache, Al Hoceima, Fahs-Anjra, Tétouan, Ouezzane et Chefchaouen, a ajouté la même source.

Des pluies de 25 à 40 mm sont aussi prévues le mercredi de 00h00 à 17h00 dans les provinces de Taza, Ifrane, Sefrou, Fès, Taourirte, Driouch, Berkane et Oujda alors que des rafales de vent assez fortes 60/75 km/h intéresseront le Rif, le Moyen Atlas et l’Oriental, selon la DGM.