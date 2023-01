Parlement européen : Panzeri s’engage à faire des «révélations» à la justice belge

Nouveau rebondissement dans l’affaire de corruption au Parlement européen. L’ancien eurodéputé, Antonio Panzeri, inculpé depuis le 10 décembre pour avoir créé un réseau de corruption au profit du Qatar et du Maroc au PE, est parvenu mardi à un accord avec la justice belge.

En échange d’une peine d’emprisonnement réduite (un an, selon son avocat), l’Italien admet sa culpabilité et s’engage «à faire des déclarations substantielles, révélatrices, sincères et complètes concernant la participation de tiers et, le cas échéant, sa propre participation, au sujet» de la corruption au Parlement européen, rapporte le quotidien Le Soir, ce mardi, qui cite un communiqué du parquet belge.

Par ce mémorandum, signé entre les avocats de Panzeri et la justice belge, l’Italien s’engage «à informer les enquêteurs et la Justice notamment sur le modus operandi, les arrangements financiers avec des états tiers, les constructions financières mises en place, les bénéficiaires des structures mises en place et avantages proposés et l’implication des personnes connues ou non dans le dossier, y compris l’identité des personnes qu’il admet avoir corrompues».

Alors que la défense de Panzeri négociait les termes de l’accord avec le parquet belge, la plénière du Parlement européen examinait la corruption présumée par le Maroc d’eurodéputés. Panzeri est soupçonné d’avoir défendu les intérêts au PE du Qatar, le Maroc, la Mauritanie et même l’Arabie saoudite.