Congrès du Polisario : Bachir Mustapha Sayed annonce sa candidature

Le secrétaire général sortant du Front Polisario, Brahim Ghali, candidat à sa propre succession, a désormais trois rivaux. Ce mardi, le frère du fondateur du Polisario et «ministre conseiller à la présidence de la RASD», Bachir Mustapha Sayed a annoncé sa candidature.

Il aurait attendu «la dernière réunion du secrétariat national du Front» par annoncer officiellement sa candidature au poste de secrétariat général du mouvement, rapporte le média pro-Polisario ECSaharaui. Cette dernière réunion était prévue pour «discuter des réponses aux interventions des 2 000 membres du Congrès» tenu depuis quelques jours et des rapports présentés jusque-là, détaille-t-on. A Tindouf, «les travaux du XVIe Congrès du Front Polisario se sont poursuivis pour la cinquième journée consécutive», parallèlement à ladite réunion.

Des sources avaient laissé entendre, la semaine dernière, Bachir Mustapha Sayed aurait jeté l’éponge et annoncé son soutien pour un nouveau mandat de Bahim Ghali à la tête du Polisario. Toutefois, contrairement à l’actuel secrétaire général du mouvement séparatiste et même s’il est issu de la puissante tribu des Rguibates et qu’il reste populaire auprès de la jeunesse, le frère du fondateur du Polisario ne bénéficie pas de la bénédiction du parrain algérien.

A noter qu’Abdelkader Taleb Omar et Mohamed Ibrahim Biadillah sont également candidats pour succéder à Ghali à la tête du Polisario.