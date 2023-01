Allemagne : Des aides-soignants marocains attendus à Damme en avril 2023

Pour pallier le manque d’aides-soignants et d’infirmiers en Allemagne, une fondation allemande gérant des maisons de retraite a opté pour des partenariats et des recrutements à la source. Ainsi, dès le 1er avril 2023, les quatre premiers aides-soignants marocains recrutés à Agadir commenceront à travailler pour la Fondation Maria-Rast, dans la ville Damme, à l’ouest du pays. Ils débuteront ainsi une formation, avant d’être rejoints, dans les prochains mois, par onze autres Marocains, rapporte le portail d'information OM Online.

Ce recrutement a été mené par Werner Westerkamp, membre du conseil d'administration de la Fondation, qui s’est rendu à Agadir et s'est entretenu avec des candidats potentiels. La plupart d'entre eux ont entre 20 et 30 ans et «sont tous très motivés et veulent vraiment venir en Allemagne», ajoute la même source.

La connaissance de l'allemand (niveau B1 minimum) est exigée, rappelle le journal, alors que les candidats doivent encore réussir un test de connaissances dans une école d'infirmières agréée en Allemagne. Le personnel infirmier formé travaillera initialement 30 heures par semaine en tant qu'aide-soignant dans les maisons de retraite Haus Maria-Rast et passera le reste des heures de travail à préparer l'examen final. Selon Werner Westerkamp, la préparation prend 4 à 6 mois.

«Le test de connaissances ne peut pas être réussi sans cette préparation», rappelle-t-il auprès du média allemand. «Mais si l'examen est réussi, les candidats deviendront des professionnels infirmiers reconnus en Allemagne.»

La fondation allemande a conclu des partenariats avec une école d'infirmiers et une école de langues à Agadir. «Nous pensons avoir de bonnes chances de recruter des spécialistes hautement qualifiés. Les prochaines entrevues auront lieu en ligne», ajoute le membre de son conseil d’administration.

La Fondation Maria-Rast compte environ 500 employés dans ses deux maisons de retraite à Damme et les quatre crèches à Damme, Osterfeine, Neuenkirchen et Vörden ainsi qu'au centre social de St. Elisabeth. Environ 30% d'entre eux sont des étrangers et 200 personnes travaillent dans les soins hospitaliers.