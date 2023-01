Deux Prix pour la Maroco-canadienne Faouzia aux All Africa Music Awards 2022

La star maroco-canadienne Faouzia Ouihya, alias Faouzia, a raflé deux Prix aux All Africa Music Awards (AFRIMA), dont la 8e s’est tenue du 12 au 15 janvier 2023 à Dakar, au Sénégal. Elle a ainsi été choisie pour les catégories de «Meilleure artiste féminine africaine de la diaspora» et «meilleure artiste féminine en Afrique du Nord»

«Merci à tous du fond du cœur. Tout cela est grâce à vous», a réagi la jeune artiste sur son compte Instagram. «J’aurai aimé y être présente», a ajouté l’auteure-compositrice-interprète et musicienne, née le 5 juillet 2000 à Casablanca et qui n’a pas pu assister à la cérémonie,

Quatre artistes marocains étaient nominés pour plusieurs catégories pour les All Africa Music Awards (AFRIMA) 2022. La chanteuse marocaine Manal Benchlikha, la star maroco-canadienne Faouzia et la chanteuse franco-marocaine Marwa Loud étaient nominées pour la catégorie «Best female artiste North Africa». Manal était nominée aussi dans les catégories «Artist Of The Year» et «Best Female Artist in Africa Inspirational Music», alors que Faouzia et Marwa Loud figuraient dans celle de «Best African Act In Diaspora (Female)». Pour sa part, le rappeur marocain El Grande Toto était pour les categories de «Best Male Artist North Africa» et «Breakout Artist Of The Year».

Les All Africa Music Awards 2022 devaient se tenir du 8 au 11 décembre 2022 et visent à «célébrer l'Afrique, à reconnaître les talents et à élargir les frontières économiques de la culture et de l'industrie créative sur le continent».