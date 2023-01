France : La ville de Nice épinglée après le prêt d’une salle pour l’Aïd el-Fitr

La mairie Nice a été épinglée par la justice pour avoir gracieusement mis la salle du théâtre municipal Lino Ventura à la disposition d'une association musulmane, en 2018, lors des célébrations de l’Aïd el-Fitr. Le 15 juin 2018, l’Union des musulmans des Alpes-Maritimes (UMAM) a bénéficié de cet espace, mais aussi de son parking. L’AFP rapporte que dans un arrêt daté du 19 décembre 2022, la Cour administrative d’appel de Marseille a estimé que l’organisation bénéficiaire de ce geste aurait dû être considérée comme «une association cultuelle» ne pouvant recevoir de subvention publique.

A l’origine de la procédure en appel, Philippe Vardon, président du principal groupe d’opposition au conseil municipal de Nice et membre de la direction nationale de Reconquête, s’est félicité du nouvel arrêt. L’élu a fait ses débuts au niveau local comme responsable du Bloc identitaire et de son antenne niçoise Nissa Rebela.

Pour sa part, la ville de Nice a considéré cette récente décision comme «contestable et contraire à la législation en vigueur», d’autant que la municipalité a obtenu gain de cause en première instance. Dans un communiqué, elle a souligné que l’arrêt de la Cour administrative d’appel ne tenait pas compte de «la jurisprudence du Conseil d’Etat rendue dans des conditions similaires au litige (ordonnance du 21 août 2011 Commune de Saint-Gratien) qui avait pourtant admis qu’une mise à disposition exceptionnelle et temporaire à une association pour l’exercice d’un culte ne pouvait être assimilée à une libéralité». De ce fait, la ville a annoncé qu’elle allait se pourvoir devant le Conseil d’Etat.