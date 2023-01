Allemagne : Le tapis marocain fait main à l'honneur de la 33e édition de DOMOTEX

Après deux ans d’interruption, DOMOTEX, le plus grand salon professionnel européen des revêtements de sol, a réuni cette année plus de 1 000 exposants et environ 40 000 visiteurs. Le tapis marocain noué main «Morocco Handmade» était à l’honneur du 12 au 15 janvier courant à la 33e édition de ce salon, contribuant ainsi au rayonnement à l’international de l’art du tissage marocain, indique le ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire dans un communiqué.

«La participation marocaine à cette grande messe a mis en avant, dans un espace de 502 m2 aménagé par la Maison de l’Artisan, sept entreprises d’artisanat spécialisées dans le tapis tribal, venues de Marrakech, Assilah et Khemisset. Ces entreprises, qui ont également bénéficié d’un accompagnement en matière de visibilité et de référencement dans le cadre des efforts du ministère, ont pu présenter leurs dernières collections faisant ressortir l’exceptionnel savoir-faire des tisseuses marocaines et l’incroyable diversité des motifs, designs et couleurs qui ont subjugué les visiteurs», poursuit la même source.

Par ailleurs, en marge de ce salon d’envergure internationale, les représentants de la Maison de l’Artisan ont tenu une série de réunions avec des opérateurs internationaux afin de renforcer la présence du tapis marocain sur les marchés internationaux et d’ouvrir de nouvelles perspectives de partenariats au profit des opérateurs marocains.

Le communiqué rappelle que le tapis tribal fait main est l’un des produits de l’artisanat marocain les plus demandés à l’échelle internationale et a ainsi représenté, à fin novembre 2022, 21% des exportations des produits de l’artisanat marocain avec une croissance de +79% par rapport à la même période de 2021. Les États-Unis, l’Allemagne et la France sont les trois principaux marchés à l’export du tapis marocain avec des parts respectives de 35%, 20% et 15%, conclut-on.